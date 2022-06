Beach volley, Mondiale Roma 2022, ottavi. Mol/Sorum e Pavan/Melissa si salvano al tie break! A Duda/Ana Patricia il derby brasiliano (Di giovedì 16 giugno 2022) Una mattinata e una prima parte di pomeriggio all’insegna dello spettacolo al Foro Italico che ospita oggi tutti gli ottavi di finale maschili e femminili del Mondiale di Roma 2022. Sono stati espressi già i primi verdetti, senza troppe sorprese, in attesa di una serata molto azzurra e ricca di emozioni. In campo maschile i più attesi, i norvegesi Mol/Sorum, a caccia dell’unico titolo che manca loro e pronti a riscrivere una pagina di storia del Beach volley Mondiale perchè sarebbero i primi nella storia a detenere contemporaneamente titolo Mondiale, olimpico ed europeo contemporaneamente: il tris era riuscito tra gli uomini anche a Brink/Reckermann ma non nello stesso momento, hanno sofferto per un set e mezzo contro gli austriaci ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Una mattinata e una prima parte di pomeriggio all’insegna dello spettacolo al Foro Italico che ospita oggi tutti glidi finale maschili e femminili deldi. Sono stati espressi già i primi verdetti, senza troppe sorprese, in attesa di una serata molto azzurra e ricca di emozioni. In campo maschile i più attesi, i norvegesi Mol/, a caccia dell’unico titolo che manca loro e pronti a riscrivere una pagina di storia delperchè sarebbero i primi nella storia a detenere contemporaneamente titolo, olimpico ed europeo contemporaneamente: il tris era riuscito tra gli uomini anche a Brink/Reckermann ma non nello stesso momento, hanno sofferto per un set e mezzo contro gli austriaci ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Derby #ItaliaTeam per un posto ai quarti di finale! ???? Ai Mondiali di beach volley in corso al Foro Italico si sfi… - lanuovariviera : Beach volley, grandi appuntamenti al via ad Alba Adriatica - RobertaFazio7 : RT @ItaliaTeam_it: Derby #ItaliaTeam per un posto ai quarti di finale! ???? Ai Mondiali di beach volley in corso al Foro Italico si sfidano… - Affaritaliani : Beach volley show a Roma. E le atlete fanno innamorare il pubblico... LE FOTO - andrealamon_ : Le ho conquistate tutte vincendo il torneo di beach volley ?????? -