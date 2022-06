Battibecco Donnarumma-giornalista Rai, anche Paola Ferrari contro Gigio: “è recidivo” | FOTO (Di giovedì 16 giugno 2022) Non si placano le polemiche sul Battibecco tra Gigio Donnarumma e la giornalista Tiziana Alla, al termine della partita di Nations League tra Germania e Italia. Il portiere della Nazionale italiana non ha gradito le critiche dopo il ko, causato anche da un errore dell’estremo difensore. La giornalista Rai ha ricevuto la solidarietà dei giornalisti, mentre gli utenti social si sono spaccati sul comportamento di Gigio. Il primo a commentare era stato Sandro Piccinini: “Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda”. Un’altra giornalista, Paola Ferrari, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Non si placano le polemiche sultrae laTiziana Alla, al termine della partita di Nations League tra Germania e Italia. Il portiere della Nazionale italiana non ha gradito le critiche dopo il ko, causatoda un errore dell’estremo difensore. LaRai ha ricevuto la solidarietà dei giornalisti, mentre gli utenti social si sono spaccati sul comportamento di. Il primo a commentare era stato Sandro Piccinini: “si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda”. Un’altra, ...

