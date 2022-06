Basket, squadre russe sospese da Eurolega ed Eurocup anche per la stagione 2022-23 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il board dell’ECA ha confermato la decisione di sospendere i club russi da Eurolega ed Eurocup anche per la stagione 2022/2023. Stop dunque alla licenza del Cska Mosca, tra i fondatori della competizione ma impossibilitato a prendervi parte. L’ECA spiega che alla base di tale scelta spiccano “le crescenti difficoltà di giocare contro squadre di quel Paese, tra restrizioni ai viaggi aerei e altre limitazioni al rilascio di visti ai residenti russi”. Non solo Basket, visto che anche altri sport come pallamano, hockey e calcio hanno deciso di applicare delle restrizioni nei confronti dei club russi. Per quanto riguarda la prossima Eurolega, dunque, a cui prenderanno parte sia l’Olimpia Milano che la Virtus Bologna, le wild card sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il board dell’ECA ha confermato la decisione di sospendere i club russi daedper la/2023. Stop dunque alla licenza del Cska Mosca, tra i fondatori della competizione ma impossibilitato a prendervi parte. L’ECA spiega che alla base di tale scelta spiccano “le crescenti difficoltà di giocare controdi quel Paese, tra restrizioni ai viaggi aerei e altre limitazioni al rilascio di visti ai residenti russi”. Non solo, visto chealtri sport come pallamano, hockey e calcio hanno deciso di applicare delle restrizioni nei confronti dei club russi. Per quanto riguarda la prossima, dunque, a cui prenderanno parte sia l’Olimpia Milano che la Virtus Bologna, le wild card sono ...

