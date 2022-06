Basket: Italia Sperimentale Under 23, i convocati di coach Marco Ramondino per la tournée canadese (Di giovedì 16 giugno 2022) Con l’ascesa al comando della Nazionale maggiore di GianMarco Pozzecco, tocca a Marco Ramondino guidare l’Italia Sperimentale Under 23 in un’estate che vedrà un particolare appuntamento per gli azzurri: quello con il torneo Globl Jam, utile per vedere, sperimentare e quant’altro. Di seguito i nomi dei giocatori scelti dal coach che ha segnato il miracolo della Bertram Tortona, che da neopromossa ha raggiunto la semifinale scudetto. E punta molto in alto, visto che il progetto è su più anni con palasport e solidità societaria. Michael Chukwudelu Diego Anumba (1999, 192, A, Winthrop Eagles – NCAA) GianMarco Arletti (2001, 195, A, Delaware Fightin’ Blue Hens – NCAA) Saverio Bartoli (2000, 191, P, Lux Chieti) Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Con l’ascesa al comando della Nazionale maggiore di GianPozzecco, tocca aguidare l’23 in un’estate che vedrà un particolare appuntamento per gli azzurri: quello con il torneo Globl Jam, utile per vedere, sperimentare e quant’altro. Di seguito i nomi dei giocatori scelti dalche ha segnato il miracolo della Bertram Tortona, che da neopromossa ha raggiunto la semifinale scudetto. E punta molto in alto, visto che il progetto è su più anni con palasport e solidità societaria. Michael Chukwudelu Diego Anumba (1999, 192, A, Winthrop Eagles – NCAA) GianArletti (2001, 195, A, Delaware Fightin’ Blue Hens – NCAA) Saverio Bartoli (2000, 191, P, Lux Chieti) Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet ...

