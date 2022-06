Basket, EuroCup 2022-2023: le partecipanti ufficiali. Per l’Italia al via Venezia, Brescia e Trento (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono state ufficializzate da Euroleague Basketball le squadre partecipanti all’edizione 2022-2023 di EuroCup, che, come ormai da tradizione, garantisce un posto in Eurolega quantomeno alla squadra che consegue il successo finale. Saranno tre le formazioni italiane, così come lo erano già nell’annata passata, al via. Con la Virtus Bologna passata in Eurolega, a “prenderne il posto” diventa la Germani Brescia, che si affianca alle presenze confermate di Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento. Basket, Eurolega 2022-2023: le partecipanti ufficiali con Olimpia Milano e Virtus Bologna. Wild card a Valencia e Partizan Belgrado Al pari dell’Eurolega, ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono statezzate da Euroleagueball le squadreall’edizionedi, che, come ormai da tradizione, garantisce un posto in Eurolega quantomeno alla squadra che consegue il successo finale. Saranno tre le formazioni italiane, così come lo erano già nell’annata passata, al via. Con la Virtus Bologna passata in Eurolega, a “prenderne il posto” diventa la Germani, che si affianca alle presenze confermate di Umana Reyere Dolomiti Energia, Eurolega: lecon Olimpia Milano e Virtus Bologna. Wild card a Valencia e Partizan Belgrado Al pari dell’Eurolega, ...

Pubblicità

sportmediaset : Guerra Russia-Ucraina, club russi ancora fuori da Eurolega ed Eurocup #basket #eurolega #sportmediaset - GdB_it : La Germani torna in Europa: giocherà per la quarta volta l'Eurocup - mariocanfora : Domani board di #EuroLeague: wild card a #StellaRossa, #Partizan e #Valencia (500mila di tassa d’ingresso per un an… -