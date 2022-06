Barbie, ci siamo! Ryan Gosling è Ken nel nuovo Warner Bros (Di giovedì 16 giugno 2022) Erano mesi che la Warner Bros non forniva nuovi dettagli succosi sulla pellicola dedicata all’iconica bambola Barbie. Dopo la foto di Margot Robbie nel ruolo della bionda più amata dalle bambine di tutto il mondo vi è stato il vuoto più totale. Sembrava infatti che la casa di produzione statunitense volesse mantenere il massimo riserbo sul suo nuovo film. Ma oggi ecco spuntare il tweet che non ti aspetti. Infatti è la stessa Warner Bros a pubblicare un ennesimo scatto, nel quale compare il compagno di Barbie, Ken. La domanda che girava da tempo sul web infatti era quella di quale attore sarebbe stato scelto come il partner Mattel. La foto infatti annuncia che il ruolo di Ken è dunque stato assegnato al due volte premio Oscar Ryan ... Leggi su zon (Di giovedì 16 giugno 2022) Erano mesi che lanon forniva nuovi dettagli succosi sulla pellicola dedicata all’iconica bambola. Dopo la foto di Margot Robbie nel ruolo della bionda più amata dalle bambine di tutto il mondo vi è stato il vuoto più totale. Sembrava infatti che la casa di produzione statunitense volesse mantenere il massimo riserbo sul suofilm. Ma oggi ecco spuntare il tweet che non ti aspetti. Infatti è la stessaa pubblicare un ennesimo scatto, nel quale compare il compagno di, Ken. La domanda che girava da tempo sul web infatti era quella di quale attore sarebbe stato scelto come il partner Mattel. La foto infatti annuncia che il ruolo di Ken è dunque stato assegnato al due volte premio Oscar...

