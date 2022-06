Barbara D’Urso, lo spacco inguinale che manda in estasi: la FOTO svela proprio tutto (Di giovedì 16 giugno 2022) Barbara D’Urso si prepara all’estate che si avvicina. Solare, energica, non vede l’ora di immergersi nel pieno del riposo. E’ ben noto come Barbara D’Urso ami il sole e l’allegria… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 16 giugno 2022)si prepara all’estate che si avvicina. Solare, energica, non vede l’ora di immergersi nel pieno del riposo. E’ ben noto comeami il sole e l’allegria… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - lupazzottu : RT @Franz215072382: Più falsa di una lacrima di Barbara D'Urso - nicomanetta1 : Barbara D'Urso debutta in teatro con Taxi a due piazze: i dettagli - Tvpertutti #taxi #NoUber - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D'Urso?/ 'Quando pensi di non avere le luci...' - - Simo_real__ : RT @AmiciDiFascino: Barbara d’Urso torna a teatro dal 31 marzo al 2 aprile 2023, al Celebrazioni di Bologna, come protagonista della commed… -