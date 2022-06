(Di giovedì 16 giugno 2022) Imprevedibile, sincera, politicamente scorretta., intervistata da Libero, concede commenti urticanti nei confronti della ‘sua’. Ormai ridotta a retorica, perbenismo e slogan. Quella che invece dimostra Giorgia. Glissa però sugli insulti ricevuti dalla leader di FdI, proliferati in queste ore dopo la vittoria alle amministrative di domenica.: lainche“A me, che sono di, preoccupa mi duole enormemente l’asdella. Ci sono tante brave persone, ma non vedo nessuno che abbia lae la convinzione di un Berlinguer. La crescita ...

Marchet28717147 : RT @SecolodItalia1: Barbara Alberti: “Che pena la mia sinistra senza passione. La Meloni crede in quello che dice” - SecolodItalia1 : Barbara Alberti: “Che pena la mia sinistra senza passione. La Meloni crede in quello che dice”… - doktorconte : @24Mattino @paolomieli Barbara Alberti. Cosa è un refuso? Un errore col t9? - DalpianoFabiola : @24Mattino @paolomieli Barbara Alberti infatti curava una rubrica parliamo d'amore/passioni. È un'esperta - 24Mattino : .@paolomieli: 'Continua il tiro alla Meloni. Barbara Alberti spezza una lancia a favore della passione politica del… -

