Ballottaggio Verona, caos totale a destra. Sboarina indeciso sull’offerta di Tosi: in 12 ore prima convoca e poi annulla il punto stampa (Di giovedì 16 giugno 2022) Non sa che pesci pigliare, il candidato sindaco di Verona Federico Sboarina. Pressato dai partiti che lo appoggiano (Fratelli d’Italia e Lega) e messo in difficoltà dall’offerta di Flavio Tosi (appena iscritTosi a Forza Italia) di apparentamento per il Ballottaggio, si è ritrovato a convocare una conferenza stampa e annullarla dopo nemmeno 12 ore. Alle 21.45 del 15 giugno, lo staff del sindaco uscente annunciava: “Domani, giovedì 16 giugno alle ore 10.45 in piazza San Zeno, conferenza stampa del sindaco di Verona Federico Sboarina per comunicazioni politiche”. Alle 9.01 di giovedì 16 giugno, il dietrofront. “La conferenza stampa è rinviata per sopraggiunti impegni istituzionali. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Non sa che pesci pigliare, il candidato sindaco diFederico. Pressato dai partiti che lo appoggiano (Fratelli d’Italia e Lega) e messo in difficoltà dall’offerta di Flavio(appena iscrita Forza Italia) di apparentamento per il, si è ritrovato are una conferenzarla dopo nemmeno 12 ore. Alle 21.45 del 15 giugno, lo staff del sindaco uscente annunciava: “Domani, giovedì 16 giugno alle ore 10.45 in piazza San Zeno, conferenzadel sindaco diFedericoper comunicazioni politiche”. Alle 9.01 di giovedì 16 giugno, il dietrofront. “La conferenzaè rinviata per sopraggiunti impegni istituzionali. ...

