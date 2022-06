Baby gang, parla un membro delle forze dell’ordine: “Tutti magrebini, qui sanno di poter delinquere” (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu — La questione delle cosiddette Baby gang ricomincia a far capolino sulle principali testate giornalistiche del Paese. Sarebbe però errato circoscrivere la problematica come episodica o ridurla a semplice fenomeno di ordine pubblico. Gli episodi recenti di Peschiera del Garda ricordano gli incresciosi incidenti della Riviera Romagnola durante la scorsa stagione estiva. Al di là di questi gravi episodi, nel paese serpeggia strisciante qualcosa di cui sarà fondamentale capirne le cause per porre, quanto prima, un argine e poi una soluzione che possa definitivamente porre rimedio a una deriva che sarebbe deleterio sottovalutare. La Francia, con le sue banlieue, è lì a testimoniare cosa significhi non solo essere vittime di una politica immigrazionista imposta dall’alto “senza se e senza ma”, che scarica l’insicurezza e il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu — La questionecosiddettericomincia a far capolino sulle principali testate giornalistiche del Paese. Sarebbe però errato circoscrivere la problematica come episodica o ridurla a semplice fenomeno di ordine pubblico. Gli episodi recenti di Peschiera del Garda ricordano gli incresciosi incidenti della Riviera Romagnola durante la scorsa stagione estiva. Al di là di questi gravi episodi, nel paese serpeggia strisciante qualcosa di cui sarà fondamentale capirne le cause per porre, quanto prima, un argine e poi una soluzione che possa definitivamente porre rimedio a una deriva che sarebbe deleterio sottovalutare. La Francia, con le sue banlieue, è lì a testimoniare cosa significhi non solo essere vittime di una politica immigrazionista imposta dall’alto “senza se e senza ma”, che scarica l’insicurezza e il ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Non è normale un Paese in cui nel 2022 un papà debba pregare che alla figlia non succeda nulla su un treno. Mi imma… - matteosalvinimi : ++ ?? LA VIOLENZA DELLE BABY GANG NON SI FERMA. LA LEGA HA PRESENTATO TRE ANNI FA UNA LEGGE CHE PERMETTA AI CITTADIN… - LiKytai8 : Baby gang: boom di reati da violenza minorile e a Torino, violenza di strada come forma di espressione sociale - La… - Giulicat1512 : RT @borg_gio: Simone Stucchi e la faida tra baby gang per 100 grammi di hashish: «Il 17enne che l’ha ucciso sembrava una tigre» htt… - lucanewni : Ua volta c'erano le scazzottate, un occhio nero,un naso rotto e oggi questo. -