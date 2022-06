Australia, Sydney spenga la luce la sera contro crisi energia (Di giovedì 16 giugno 2022) Il ministro dell'energia Australiano ha esortato le famiglie del New South Wales, lo stato che comprende anche Sydney, a spegnere le luci la sera per affrontare la crisi energetica. Lo riporta la Bbc ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Il ministro dell'no ha esortato le famiglie del New South Wales, lo stato che comprende anche, a spegnere le luci laper affrontare laenergetica. Lo riporta la Bbc ...

Pubblicità

Anwar_Safi : Ha una massa di 3 miliardi di volte più grande del nostro sole. Consuma l’equivalente della nostra terra ogni secon… - ninafroufrou : Su Rai 5 parlano della barriera corallina in Australia ed è subito P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney - PaoloScorpio : RT @liliaragnar: #Australia Il miglior chef e fondatore dell'iconica catena di hamburger fusion di Sydney muore ...misteriosamente... all'e… - AndreaDeFelip : RT @SBSitalian: Sta per concludersi il mandato dell'attuale direttore dell'@IICSydney1 Lillo Guarneri, dopo quattro anni all'insegna del 'f… - maxpat7531 : RT @CausalLocus: Qualche novità dal governo #draghi sul #tettoprezzogas ? In Australia cominciano già coi blackout dopo la sua introduzione… -