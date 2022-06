Aurora Ramazzotti: “Se soffrite di allergia al sole la cosa migliore e non esporsi”. E posta le foto della reazione sulla pelle (Di giovedì 16 giugno 2022) Una fronte con qualche bollicina sottopelle quella mostrata in una Instagram story da Aurora Ramazzotti. La conduttrice è allergica al sole (“L’allergia al sole o fotoallergia è una reazione del sistema immunitario alla luce del sole. Questo disturbo si manifesta la maggior parte delle volte con eruzioni cutanee e prurito“, dal sito Humanitas). E dopo la foto ha voluto precisare alcune cose ai suoi follower: “Amici ‘about’ allergia solare, sapere che io non dispenso consigli… Se ne soffrite anche voi, andate a vedere un dermatologo. È quello che ho fatto io anni fa”, ha esordito, dando un giusto suggerimento, ovvero quello di fare una visita dermatologica in caso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Una fronte con qualche bollicina sottoquella mostrata in una Instagram story da. La conduttrice è allergica al(“L’alè unadel sistema immunitario alla luce del. Questo disturbo si manifesta la maggior parte delle volte con eruzioni cutanee e prurito“, dal sito Humanitas). E dopo laha voluto precisare alcune cose ai suoi follower: “Amici ‘about’solare, sapere che io non dispenso consigli… Se neanche voi, andate a vedere un dermatologo. È quello che ho fatto io anni fa”, ha esordito, dando un giusto suggerimento, ovvero quello di fare una visita dermatologica in caso di ...

