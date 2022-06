Auguri da parte dell’Automobil Club Bergamo a Giacomo Agostini: creiamo un museo per celebrarlo (Di giovedì 16 giugno 2022) Giacomo Agostini compie 80 anni. È uno dei campioni che ha portato in tutto il mondo il nome di Bergamo e di Lovere dove è nato. Un pilota imbattibile che ha scritto pagine memorabili della storia del motociclismo. E l’ACI della sua terra è particolarmente orgoglioso di unirsi al coro globale degli Auguri per un uomo che ha esaltato lo sport, con risultati che parlano ma ancor più con il suo comportamento, la sua condotta di gara, il suo stile. “L’Automobile Club – dice il presidente Valerio Bettoni – è orgogliosa per la vicinanza e la simpatia più volte manifestate dal leggendario numero uno, fino ad oggi inarrivabile”. C’è la forza dei numeri dalla sua parte: 15 titoli mondiali nelle cilindrate 350 e 500, con ben 122 Gran Premi (54 in 350, 68 in 500, più 162 podi, e 10 Tourist ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022)compie 80 anni. È uno dei campioni che ha portato in tutto il mondo il nome die di Lovere dove è nato. Un pilota imbattibile che ha scritto pagine memorabili della storia del motociclismo. E l’ACI della sua terra è particolarmente orgoglioso di unirsi al coro globale degliper un uomo che ha esaltato lo sport, con risultati che parlano ma ancor più con il suo comportamento, la sua condotta di gara, il suo stile. “L’Automobile– dice il presidente Valerio Bettoni – è orgogliosa per la vicinanza e la simpatia più volte manifestate dal leggendario numero uno, fino ad oggi inarrivabile”. C’è la forza dei numeri dalla sua: 15 titoli mondiali nelle cilindrate 350 e 500, con ben 122 Gran Premi (54 in 350, 68 in 500, più 162 podi, e 10 Tourist ...

