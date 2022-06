Attivisti di Extinction Rebellion bloccano il Gra: la protesta contro l’uso di gas e carbone. Gli automobilisti infuriati li spostano di peso – Video (Di giovedì 16 giugno 2022) Nuova azione di Extinction Rebellion nella mattina del 16 giugno. Gli Attivisti hanno bloccato una carreggiata del Grande Raccordo Anulare per protestare contro l’utilizzo di gas e carbone mandando il traffico in tilt. I manifestanti si sono seduti in mezzo alla strada con uno striscione tenuto tra le mani e sono stati strattonati da alcuni automobilisti che volevano passare. Tra questi anche una donna che prima avverte gli altri di “non usare la violenza” e poi sottolinea: “Voi avete di diritto a protestare ma io ho il diritto di andare a lavorare per dare da mangiare ai miei figli”. Un automobilista ha anche tentato di forzare il blocco, avanzando fino a toccare un’attivista mentre un altro manifestante tentava di fermare l’auto con le proprie mani. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Nuova azione dinella mattina del 16 giugno. Glihanno bloccato una carreggiata del Grande Raccordo Anulare perrel’utilizzo di gas emandando il traffico in tilt. I manifestanti si sono seduti in mezzo alla strada con uno striscione tenuto tra le mani e sono stati strattonati da alcuniche volevano passare. Tra questi anche una donna che prima avverte gli altri di “non usare la violenza” e poi sottolinea: “Voi avete di diritto are ma io ho il diritto di andare a lavorare per dare da mangiare ai miei figli”. Un automobilista ha anche tentato di forzare il blocco, avanzando fino a toccare un’attivista mentre un altro manifestante tentava di fermare l’auto con le proprie mani. ...

