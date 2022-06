Atletica oggi | Diamond League Oslo 2022 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 16 giugno 2022), giovedì 16 giugno, lasbarca nella capitale norvegeseper il sesto appuntamento della manifestazione. Non mancano alcune stelle dell’mondiale a cominciare dal primatista del salto con l’asta Armand Duplantis, mentre l’Italia deve accettare di buon grado il forfait di Marcell Jacobs e si affiderà a Dalia Kaddari e Paolo Dal Molin. Tra i protagonisti della trasferta vale la pena citare il canadese André De Grasse, Campione Olimpico dei 200 metri, lo statunitense Devon Allen, vicinissimo al record del mondo nei 110 ostacoli pochi giorni fa ed il padrone di casa Jakob Ingebrigtsen, oro a Tokyo nei 1500 e pronto a dare spettacolo nel miglio. Per quanto concerne i colori azzurri Dalia Kaddari vuole riscattare l’amaro epilogo del Golden Gala (200 ...

Pubblicità

ottopagine : Avellino, oggi il Meeting di Atletica leggera: 'L'evento della ripartenza' #Avellino - chrdioc : Atletica: oggi a Roma si assegnano i titoli regionali Junior e Promesse - Rietilife : Atletica: oggi a Roma si assegnano i titoli regionali Junior e Promesse - - SkySport : Continental Tour Gold, oggi a Turku 11 azzurri. Alle 18 LIVE su Sky #SkySport #Atletica #TourGold - sportli26181512 : Continental Tour Gold, oggi a Turku 11 azzurri. Alle 18 LIVE su Sky: Il meeting di Turku live oggi dalle ore 18 su… -

Filippo Tortu Bologna, 15 giugno 2022 - Filippo Tortu torna ai 100 metri. Il campione olimpico della 4x100 sarà al via degli Assoluti di Rieti il 25 giugno sulla sua vecchia e amata distanza, sarà l'...'Mens sana in corpore sano': lo diceva già nell'antica Roma Giovenale nelle sue Satire.più che mai questa affermazione sembra avere sempre più rilevanza, visto l'importanza che sta ...'. ...Ieri la Giunta Coni, riunitasi a Perugia, ha annunciato la delegazione azzura di 370 atleti per i Giochi del Mediterraneo (sotto ribadiamo i convocati). Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rat ...C'è ancora Lorenzo in vetrina nel secondo atto del trittico Speed King Trentino: 21"13 per lo sprinter nei 200 del capoluogo – Costanza Donato a segno al femminile Foto di Valeria Biasioni/ Fidal Tren ...