Atletica, Marcell Jacobs è guarito, ma non disputerà gare prima dei Mondiali. Salta i Campionati Italiani (Di giovedì 16 giugno 2022) Marcell Jacobs è guarito, ma non disputerà gare prima dei Mondiali. Questo è il succo della decisione presa ieri sera in seguito alla risonanza magnetica di controllo a cui il Campione Olimpico dei 100 metri si è sottoposto. Il velocista lombardo potrebbe arrivare all’appuntamento più importante della stagione con una sola gara disputata all’aperto: quella del 18 maggio al Meeting di Savona (9.99 ventoso, 10.04 regolare) al termine del quale accusò un infortunio al bicipite femorale sinistro, che ormai da un mese gli sta impedendo di prendere parte a eventi agonistici. A parlarne è stato il suo allenatore Paolo Camossi alla Gazzetta dello Sport: “La situazione è rientrata nella normalità. Le scrupolose terapie seguite hanno dato i frutti sperati. Adesso si tratta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022), ma nondei. Questo è il succo della decisione presa ieri sera in seguito alla risonanza magnetica di controllo a cui il Campione Olimpico dei 100 metri si è sottoposto. Il velocista lombardo potrebbe arrivare all’appuntamento più importante della stagione con una sola gara disputata all’aperto: quella del 18 maggio al Meeting di Savona (9.99 ventoso, 10.04 regolare) al termine del quale accusò un infortunio al bicipite femorale sinistro, che ormai da un mese gli sta impedendo di prendere parte a eventi agonistici. A parlarne è stato il suo allenatore Paolo Camossi alla Gazzetta dello Sport: “La situazione è rientrata nella normalità. Le scrupolose terapie seguite hanno dato i frutti sperati. Adesso si tratta di ...

