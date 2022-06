Atletica | Jacobs | ' Mondiali | arrivo e voglio tutto' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di giovedì 16 giugno 2022) MarcellRoma, 16 giugno 2022 - "Un mese al via:". Marcellè carico in vista dell'appuntamento iridato in programma a Eugene dal 15 al 24 luglio. Lo ...

Roma, 16 giugno 2022 - "Un mese al via: Mondiali, arrivo e voglio tutto". Marcell Jacobs è carico in vista dell'appuntamento iridato in programma a Eugene dal 15 al 24 luglio. Lo sprinter azzurro, reduce dalla distrazione - elongazione di primo grado diagnosticata il 23 maggio che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13 Ha smesso di piovere a Oslo, temperatura di 23°, primo errore a 5.86 nel salto con l'asta maschile per i norvegesi Guttormsen e Lillefosse, nullo anche ...Roma, 16 giugno 2022 - "Un mese al via: Mondiali, arrivo e voglio tutto". Marcell Jacobs è carico in vista dell'appuntamento iridato in programma a Eugene dal 15 al 24 luglio. Lo sprinter azzurro, red ...Il velocista azzurro campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 conferma la sua partecipazione ai Mondiali di atletica leggera, in programma negli Usa il prossimo 15 luglio.