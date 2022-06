Atletica | Jacobs migliora | Mondiali di luglio nel mirino

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 metri a Tokyo 2020 Marcellsi è sottoposto nella giornata di ieri ad accertamenti diagnostici aventi come obiettivo la valutazione del recupero successivo alla distrazione-elongazione di primo grado diagnosticata il 23 maggio. L'esito del decorso, secondo quanto dichiarato dallo staff sanitario azzurro, è positivo, e consente all'atleta di riprendere regolarmente la preparazione. Gli impegni agonistici verranno concordati tra il tecnico di, Paolo Camossi, e la Direzione tecnica nazionale, al fine di condurre l'atleta nelle migliori condizioni agli impegni chiave della stagione, a cominciare dai Campionati del Mondo di Eugene (Usa, 15-24).

