Atletica, Andrea Dallavalle 5° al mondo nel 2022! 17.25 nel triplo a Grosseto, Larissa Iapichino non decolla (Di giovedì 16 giugno 2022) Andrea Dallavalle illumina il Meeting di Grosseto e mette la sua firma sulla 16ma edizione di questo tradizionale meeting di Atletica leggera. Il piacentino accende la pedana del salto triplo e vola a 17.25 metri, diventando il primo in Europa e il quinto al mondo in questo 2022. Un balzo davvero magistrale inscenato dal 22enne, in condizioni di vento nullo e valso una splendida vittoria in terra toscana davanti a Simone Biasutti (16.10) e Federico Bruno (15.71 per il classe 2003). Andrea Dallavalle, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è fermato ad appena dieci centimetri dal personale siglato lo scorso anno proprio a Grosseto e con un vento favorevole di 1,7 m/s. Già argento agli Europei under 18 nel 2016 e a quelli under 20 ...

