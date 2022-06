Atalanta, Malinovskyi: «L’anno prossimo faremo meglio. Persi troppi punti in casa» (Di giovedì 16 giugno 2022) Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport in occasione della serata benefica da lui organizzata per l’Ucraina Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport in occasione della serata benefica da lui organizzata per l’Ucraina. Le sue dichiarazioni: SERATA BENEFICA – «Abbiamo creato questa associazione con i nostri amici e siamo riusciti ad organizzare questa serata per aiutare la gente che ha perso case in Ucraina. La situazione là è ancora difficile, ho sentito alcuni compagni della Nazionale e non si sa quello che può succedere nei prossimi giorni» Atalanta – «Non abbiamo raggiunto il traguardo della squadra, ma il prossimo anno faremo meglio. La mentalità dentro alla squadra è grande. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Ruslan, centrocampista dell’, ha parlato a Sky Sport in occasione della serata benefica da lui organizzata per l’Ucraina Ruslan, centrocampista dell’, ha parlato a Sky Sport in occasione della serata benefica da lui organizzata per l’Ucraina. Le sue dichiarazioni: SERATA BENEFICA – «Abbiamo creato questa associazione con i nostri amici e siamo riusciti ad organizzare questa serata per aiutare la gente che ha perso case in Ucraina. La situazione là è ancora difficile, ho sentito alcuni compagni della Nazionale e non si sa quello che può succedere nei prossimi giorni»– «Non abbiamo raggiunto il traguardo della squadra, ma ilanno. La mentalità dentro alla squadra è grande. ...

