Atalanta | la Ligue 1 chiama Muriel!

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Ligue 1 tenta Luis Muriel. In seguito alle 29 partite giocate questa stagione, condite da 9 reti e 8 assist, l'attaccante si è fatto notare sino in Francia. Il giocatore della Dea è finito sul taccuino dell'Olympique Marsiglia, squadra che ha chiuso il campionato a 71 punti soltanto dietro alla cavalcata Paris Saint-Germain, qualificandosi alla prossima Champions League. Muriel-Marsiglia-Atalanta-Mercato Come cita l'edizione odierna, per i nerazzurri di Bergamo, Muriel è un giocatore di fondamentale importanza infatti la dirigenza dell'Atalanta non è disposta a privarsi facilmente del colombiano. L'Olympique Marsiglia è pronto all'assalto, ma per arrivare alla punta servono almeno 15 milioni di euro e il club di Ligue 1 non è l'unico interessato all'acquisto

