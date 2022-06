Atalanta, interesse per Tavares: le richieste dell’Arsenal (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Atalanta sta pensando a Tavares per rinforzare la corsia mancina: la valutazione dell’Arsenal del giocatore è molto alta L’Atalanta sta pensando a Tavares per rinforzare la corsia mancina. Il classe 2000 è di proprietà dell’Arsenal. I Gunners chiedono o prestito secco o un diritto di riscatto a 40 milioni. Cifre troppo lontane da quelle della Dea. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) L’sta pensando aper rinforzare la corsia mancina: la valutazionedel giocatore è molto alta L’sta pensando aper rinforzare la corsia mancina. Il classe 2000 è di proprietà. I Gunners chiedono o prestito secco o un diritto di riscatto a 40 milioni. Cifre troppo lontane da quelle della Dea. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri - blackyorubaboy : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri https://… - xxdon_kermitxx : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri https://… - The_Wilsh : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri https://… - 24th_season : RT @DiMarzio: .@Atalanta_BC I Interesse per Nuno #Tavares dell'@Arsenal, ma le condizioni dei Gunners non convincono i nerazzurri https://… -