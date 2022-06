Atalanta | fissato il prezzo per Muriel | non c'è solo la Juve

Pubblicità

Ma forse non abbastanza da sborsare una cifra simile: l'dunque non eserciterà il diritto ...in cerca di un compratore disposto a sborsare un prezzo quantomeno simile a quelloper il ...Il via èper il primo luglio a Casteldebole; mentre il ritiro a Pinzolo si svolgerà dal 6 ... il cui responsabile per i prossimi tre anni sarà Giovanni Sartori, proveniente dall'e ...(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'Atalanta ha reso noto che, nei primi 5 giorni di campagna abbonamenti 2022/23, le tessere sottoscritte sono state 5.234. La campagna abbonamenti si è ...Un anno dopo, situazione uguale ma esito diverso: da Romero a Demiral, i difensori della Juventus passano da casa Atalanta “La prossima destinazione Quasi certamente non sarà Bergamo, nonostante lo s ...