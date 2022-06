Assegnazioni provvisorie, il Ministero convoca i sindacati: continua la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il duro comunicato dei sindacati in cui si chiedeva un incontro per continuare la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo per quanto riguarda le Assegnazioni provvisorie, il Ministero rompe gli indugi e ha convocato nella tarda mattinata una riunione con le organizzazioni sindacali per parlare del tema. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il duro comunicato deiin cui si chiedeva un incontro perre laper ildelper quanto riguarda le, ilrompe gli indugi e hato nella tarda mattinata una riunione con le organizzazioni sindacali per parlare del tema. L'articolo .

