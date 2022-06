AS Roma | 33 500 abbonamenti venduti | sold out la Sud centrale

Pubblicità

La fase uno della campagna abbonamenti della Roma si è chiusa con 33.500 tessere staccate. Non erano così tante dalla stagione 2003-04, al punto che sono quasi 13 mila i nuovi abbonati. Dei tifosi che avevano sottoscritto l'abbonamento lo scorso anno, il 93,8% ha rinnovato la tessera.