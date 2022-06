'Art is Open' racconta l'arte al grande pubblico con Epik (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Lo storytelling della cultura si riaccende con Igt, International Game Technology, multinazionale leader nel settore del gioco regolamentato che ha affidato a Epik il compito di narrare i pilastri fondanti del gruppo, tra gli altri le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, che sostiene da sempre. È nata così la piattaforma “Open” che si appresta a ospitare i progetti di divulgazione firmati IGT a partire da “Art is Open”, una miniserie che vuole portare l'arte contemporanea all'attenzione del grande pubblico grazie all'uso del linguaggio del palcoscenico. Protagonisti degli episodi, che saranno disponibili online a partire dal 16 giugno, sono i talent Raul Cremona, Ippolita Baldini, Alessandro Betti e Marta Zoboli. Gli ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Lo storytelling della cultura si riaccende con Igt, International Game Technology, multinazionale leader nel settore del gioco regolamentato che ha affidato ail compito di narrare i pilastri fondanti del gruppo, tra gli altri le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, che sostiene da sempre. È nata così la piattaforma “” che si appresta a ospitare i progetti di divulgazione firmati IGT a partire da “Art is”, una miniserie che vuole portare l'contemporanea all'attenzione delgrazie all'uso del linguaggio del palcoscenico. Protagonisti degli episodi, che saranno disponibili online a partire dal 16 giugno, sono i talent Raul Cremona, Ippolita Baldini, Alessandro Betti e Marta Zoboli. Gli ...

Pubblicità

LocalPage3 : 'Art is Open' racconta l'arte al grande pubblico con Epik - italiaserait : ‘Art is Open’ racconta l’arte al grande pubblico con Epik - Mostramiart : Vi aspettiamo questa sera in Mostrami Factory @FdVMilano per l’evento conclusivo di #OpenCityArt in cui è possibile… - SanremoAncheNoi : ' @IGTItalia: 'Nasce Art is Open, mini serie che racconta l’arte attraverso il linguaggio del palcoscenico. 4 episo… - GiocoNews_it : #ArtisOpen racconta l’#arte al grande pubblico con #Epik e @IGTItalia @LAGNroma -