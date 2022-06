Arrivano nuove emoji WhatsApp gender neutral e iscrizione gruppi da approvare (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono in arrivo nuove emoji WhatsApp per la massima inclusione di genere e anche una novità importante per i gruppi e la relativa iscrizione dei membri. Come al solito, gli sviluppatori del servizio di messaggistica non restano mai con le mani in mano e anche in questo mese di giugno non mancano di implementare alcune funzioni e dettagli utili. nuove emoji Dettagliamo, prima di tutto, quali sono le nuove emoji WhatsApp in arrivo nella beta per Android siglata come la 2.22.14.6. L’immagine di apertura articolo mostra proprio le emoticon appena introdotte, del tipo “gender neutral”. A guardarle bene, in effetti, i personaggi rappresentati non hanno uno spiccato genere maschile o ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono in arrivoper la massima inclusione di genere e anche una novità importante per ie la relativadei membri. Come al solito, gli sviluppatori del servizio di messaggistica non restano mai con le mani in mano e anche in questo mese di giugno non mancano di implementare alcune funzioni e dettagli utili.Dettagliamo, prima di tutto, quali sono lein arrivo nella beta per Android siglata come la 2.22.14.6. L’immagine di apertura articolo mostra proprio le emoticon appena introdotte, del tipo “”. A guardarle bene, in effetti, i personaggi rappresentati non hanno uno spiccato genere maschile o ...

