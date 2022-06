Armi all’Ucraina, Di Maio avvisa Conte: Italia nella Nato e nell’Ue, no a risoluzioni che ci disallineano dai nostri alleati (Di giovedì 16 giugno 2022) Dall’autocritica per la débâcle alle amministrative all’avviso sulla politica estera – che deve essere filoatlantista e filoeuropeista – il passo è breve. “Io credo che è normale che ci sia un elettorato disorientato. Non abbiamo mai brillato alle amministrative, ne sono testimone, ma non siamo neanche mai andati così male”, è la prima stoccata del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al leader M5S, appena blindato dalla decisione del Tribunale di Napoli, Giuseppe Conte. “Credo che il M5s debba fare un grande sforzo di democrazia interna. Anche su questo, non veniamo da una grande storia di democrazia interna, ma proprio per questo, anche rispetto a un nuovo corso, servirebbe maggiore inclusività, più dibattito interno, anche includere di più persone esterne che chiedono di essere coinvolte”, spiega il titolare della Farnesina. “Ma non si può dare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Dall’autocritica per la débâcle alle amministrative all’avviso sulla politica estera – che deve essere filoatlantista e filoeuropeista – il passo è breve. “Io credo che è normale che ci sia un elettorato disorientato. Non abbiamo mai brillato alle amministrative, ne sono testimone, ma non siamo neanche mai andati così male”, è la prima stoccata del ministro degli Esteri, Luigi Di, al leader M5S, appena blindato dalla decisione del Tribunale di Napoli, Giuseppe. “Credo che il M5s debba fare un grande sforzo di democrazia interna. Anche su questo, non veniamo da una grande storia di democrazia interna, ma proprio per questo, anche rispetto a un nuovo corso, servirebbe maggiore inclusività, più dibattito interno, anche includere di più persone esterne che chiedono di essere coinvolte”, spiega il titolare della Farnesina. “Ma non si può dare ...

