Ariete | il nuovo singolo è Tutto con te | al via il tour estivo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ildi(con te), che la cantautrice romana presenterà dal vivo durante ilEsce venerdì 17 giugno 2022 ilinedito della cantautrice romana(con te), prodotto da Erin del Bnkr44, in uscita per Bomba Dischi/Universal. Una dedica d’amore che racconta di un interesse che inizia fin da subito con un sentimento immenso, trasformando un senso di inadeguatezza e di spaesamento nei confronti di questa passione, in una piacevole sorpresa: “l’effetto che mi fai, troppo grande per l’età che ho”.(con te) è il racconto dell’inizio di una storia, dei primi periodi di una relazione in cui lo stare insieme è la cosa più bella, in cui si contano i ...

