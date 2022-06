Arabia Saudita, sequestrati giochi e vestiti arcobaleno: 'Incoraggiano l'omosessualità' (Di giovedì 16 giugno 2022) A dicembre, le autorità del vicino Qatar avevano annunciato di aver sequestrato dai negozi pop - it color arcobaleno e altri giocattoli perché recavano 'slogan contrari ai valori islamici". Sebbene ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 giugno 2022) A dicembre, le autorità del vicino Qatar avevano annunciato di aver sequestrato dai negozi pop - it colore altri giocattoli perché recavano 'slogan contrari ai valori islamici". Sebbene ...

MediasetTgcom24 : Arabia Saudita vieta i giochi arcobaleno: 'Sollecitano l'omosessualità' #arabiasaudita #arcobaleno #lgbt - rikercommander : RT @fratotolo2: Le autorità dell'Arabia Saudita hanno sequestrato giocattoli e vestiti per bambini con i colori dell'arcobaleno, perché sos… - Tsanlicandro : @matteorenzi Vattene in Arabia Saudita Pagliaccio - RiminiFuturo : RT @globalistIT: - Pat_Zago : RT @fratotolo2: Le autorità dell'Arabia Saudita hanno sequestrato giocattoli e vestiti per bambini con i colori dell'arcobaleno, perché sos… -