Apple TV+, in arrivo due nuove serie tv: Cinque giorni al Memorial e Bad Sisters (Di giovedì 16 giugno 2022) Apple TV+, in arrivo due nuovi titoli: la serie limitata Cinque giorni al Memorial, di John Ridley e Carlton Cuse, e la dark comedy creata ed interpretata da Sharon Horgan Bad Sisters Apple TV+ ha annunciato oggi le date del debutto di Cinque giorni al Memorial, una nuova serie limitata dal premio Oscar John Ridley e dal vincitore dell'Emmy Carlton Cuse, e Bad Sisters, la dark comedy arguta e commovente dalla vincitrice dell'Emmy e del BAFTA, nonché protagonista e creatrice Sharon Horgan. La serie limitata di otto episodi Cinque giorni al Memorial, debutterà il 12 agosto con i primi tre episodi, ...

