Prime giornate di gara e prime medaglie azzurre ai Mondiali CMAS di #apnea indoor di Belgrado! ?? ?? endurance 16x50m donne ??…

... dove solo in pochi arrivano in. Ma ogni 007 che si rispetti, alla fine della sua missione ... per esempio, trail running, nuoto, corsa, ciclismo, escursioni, canottaggio, sci, golf, surf,...Maurizio Marini è il nuovo campione italiano distatica. Le gare dei Campionati Primaverili Open disi sono disputate ieri, sabato 19 marzo, a Novara. Marini, 44 anni, nato a Luras e residente a Olbia, ha battuto gli altri 15 partecipanti con una performance didi 7 minuti e 49 ... Apnea Indoor, l'Italia al Mondiale chiude con 10 medaglie Due giovani di Saronno sono campioni del mondo di nuoto in apnea. Due medaglie d’oro ai mondiali di apnea indoor in svolgimento a Belgrado conquistate da giovani di Saronno. La prima medaglia d’oro co ...SARONNO – E’ un caloroso abbraccio tricolore quello che l’Amministrazione comunale riserva alla giovane atleta saronnese Chiara Zaffaroni, vincitrice ieri della medaglia ...