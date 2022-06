Antonella Clerici e Silvia Toffanin fotografate insieme a a Portofino perchè sono … (Di giovedì 16 giugno 2022) Silvia Toffanin e Antonella Clerici sono state fotografate insieme, da Chi, durante una chiacchierata tra amiche a Portofino. sono state le protagoniste di un particolare servizio fotografico realizzato da Chi. Stiamo nello specifico parlando di due celebri conduttrici televisive italiane ovvero Silvia Toffanin e Antonella Clerici fotografate insieme a Portofino durante una tranquilla chiacchierata tra amiche. Due conduttrici appartenenti a due reti televisive diverse ma che lontani dalle telecamere e dal mondo della televisione, e quindi del lavoro, sembrerebbero essere unite da un bel rapporto di ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 16 giugno 2022)state, da Chi, durante una chiacchierata tra amiche astate le protagoniste di un particolare servizio fotografico realizzato da Chi. Stiamo nello specifico parlando di due celebri conduttrici televisive italiane ovverodurante una tranquilla chiacchierata tra amiche. Due conduttrici appartenenti a due reti televisive diverse ma che lontani dalle telecamere e dal mondo della televisione, e quindi del lavoro, sembrerebbero essere unite da un bel rapporto di ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Silvia Toffanin e Antonella Clerici, incontro tra conduttrici a Portofino #silviatoffanin #antonellaclerici - ParliamoDiNews : Antonella Clerici, la rivelazione sui suoi disturbi: `non c`è niente da vergognarsi` - - 9OSTBRATZ : RT @holisticwho: hoseok as antonella clerici - balla anche mentre tritura il prezzemolo - odia pentola o dispensa perché perdono sempre tut… - holisticwho : hoseok as antonella clerici - balla anche mentre tritura il prezzemolo - odia pentola o dispensa perché perdono sem… - Jessiccuccia36 : @JessySelassie a te ti devono mettere a lavorare alla Rai insieme ad Antonella Clerici oppure a linea verde perc… -