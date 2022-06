Ansia per Giulia Salemi: “Ricoverata per un malore”, ora è in ospedale (Di giovedì 16 giugno 2022) Preoccupazione alle stelle per Giulia Salemi: il ricovero improvviso in ospedale tiene i fan col fiato sospeso. Giulia Salemi (fonte youtube)Nelle ultime ore una preoccupante indiscrezione si è fatta strada nel web, e coinvolge la nota influencer ed ex gieffina Giulia Salemi. La bella showgirl ha inaugurato l’anno con un nuovo appartamento nel cuore di Milano, da condividere con il compagno Pierpaolo Pretelli e il cagnolino della coppia. I due hanno recentemente vissuto un momento ricco di soddisfazioni professionali, e sono amatissimi dal fandom a loro dedicato. In particolare, mentre Pretelli si è dedicato alla carriera radiofonica, la showgirl ha lanciato la sua linea di beachwear, dal suggestivo nome di “Goldsand”. Nelle ultime ore l’Ansia percorre ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 giugno 2022) Preoccupazione alle stelle per: il ricovero improvviso intiene i fan col fiato sospeso.(fonte youtube)Nelle ultime ore una preoccupante indiscrezione si è fatta strada nel web, e coinvolge la nota influencer ed ex gieffina. La bella showgirl ha inaugurato l’anno con un nuovo appartamento nel cuore di Milano, da condividere con il compagno Pierpaolo Pretelli e il cagnolino della coppia. I due hanno recentemente vissuto un momento ricco di soddisfazioni professionali, e sono amatissimi dal fandom a loro dedicato. In particolare, mentre Pretelli si è dedicato alla carriera radiofonica, la showgirl ha lanciato la sua linea di beachwear, dal suggestivo nome di “Goldsand”. Nelle ultime ore l’percorre ...

