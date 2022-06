Anna Tatangelo, il papà Dante vittima di un furto: «Rubato il furgone del lavoro». Poi il lieto fine (Di giovedì 16 giugno 2022) Il papà di Anna Tatangelo è stata vittima di un furto proprio nella sua attività, a Sora. Secondo quanto riportato dall’Agi i ladri hanno forzato l’ingresso dell’azienda del papà Dante e gli hanno Rubato il furgoncino della ciambelleria. Grazie alle indagini dei carabinieri il mezzo è stato ritrovato poche ore dopo parcheggiato sul ciglio della strada a qualche chilometri di distanza dall’azienda, in zona Romana Selva. Il mezzo, che non ha subito alcun danno, è fondamentale per l’attività dei Tatangelo che si spostano per vendere i loro prodotti nei vari mercati settimanali del territorio. Prodotto tipico venduto è proprio la ciambella sorana, prodotta nella provincia di Frosinone. In diverse occasioni anche Anna ha ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 16 giugno 2022) Ildiè statadi unproprio nella sua attività, a Sora. Secondo quanto riportato dall’Agi i ladri hanno forzato l’ingresso dell’azienda dele gli hannoil furgoncino della ciambelleria. Grazie alle indagini dei carabinieri il mezzo è stato ritrovato poche ore dopo parcheggiato sul ciglio della strada a qualche chilometri di distanza dall’azienda, in zona Romana Selva. Il mezzo, che non ha subito alcun danno, è fondamentale per l’attività deiche si spostano per vendere i loro prodotti nei vari mercati settimanali del territorio. Prodotto tipico venduto è proprio la ciambella sorana, prodotta nella provincia di Frosinone. In diverse occasioni ancheha ...

