Angela Celentano | la famiglia della bimba scomparsa 26 anni crede ancora nel miracolo | l’appello delle sorelle

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ventiseifa spariva sul Monte Faito la piccoladi appena tre. I genitori non hannoperso la speranza di ritrovarla. Anche lehanno fatto un appello a ‘Chi l’ha Visto?’. Durante un pic-nic sul monte Faito, in provincia di Napoli, scomparve la piccolail 10 agosto del L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

AMLbreogan : RT @chilhavistorai3: Angela Celentano: La sua foto pubblicata anche in Italia sugli schermi dei bancomat del circuito Euronet. Le foto invi… - nefelef : RT @VesuvioLive: Scomparsa Angela Celentano, le sorelle: “Noi siamo qui, un po’ cresciute, che ti stiamo aspettando” - VesuvioLive : Scomparsa Angela Celentano, le sorelle: “Noi siamo qui, un po’ cresciute, che ti stiamo aspettando” - GuglielmaAV : @picchiasebino05 Ma infatti, non capisco questo alimentare speranze sul nulla; Angela Celentano e Denise Pipitone n… - siistupendo : RT @chilhavistorai3: Angela Celentano: “Se ti riconosci nella nostra storia, contattaci. Noi siamo qui, un po’ più cresciute, che ti stiamo… -

Di Andre Giove - 16/06/2022 Ventisei anni fa spariva sul Monte Faito la piccoladi appena tre anni. I genitori non hanno ancora perso la speranza di ritrovarla. Anche le sorelle hanno fatto un appello a 'Chi l'ha Visto'. Durante un pic - nic sul monte Faito, in ...Hanno affidato un sentito appello alla trasmissione 'Chi l'ha visto', Rosa e Noemi, sorelle di, scomparsa nel lontano 10 agosto del 1996. Sono passati quasi 26 anni eppure la speranza delle due ragazze, ormai diventate donne, non è mai venuta meno. L'appello di Rosa e Noemi, le ...Le sorelle di Angela Celentano hanno fatto un appello a Chi l'ha visto: volto della bambina scomparsa 26 anni fa sarà sugli schermi dei bancomat d'Europa.I genitori di Angela Celentano continuano a lanciare appelli per ritrovare la figlia scomparsa 26 anni fa. Catello e Maria non hanno mai perso le speranze, convinti che Angela sia stata rapita per il.