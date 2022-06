Amici 22, anticipazioni: Michele Bravi nuovo professore (Di giovedì 16 giugno 2022) Amici 22, anticipazioni. Nella prossima stagione ci potrebbe essere un avvicendamento tra i prof: Michele Bravi al posto della Pettinelli? Arrivano le prime anticipazioni sulla prossima stagione di Amici 22. A un mese dalla fine del programma, tante sono le voci che si rincorrono per scoprire cosa ci aspetta l’anno prossimo nella scuola di Maria Leggi su 2anews (Di giovedì 16 giugno 2022)22,. Nella prossima stagione ci potrebbe essere un avvicendamento tra i prof:al posto della Pettinelli? Arrivano le primesulla prossima stagione di22. A un mese dalla fine del programma, tante sono le voci che si rincorrono per scoprire cosa ci aspetta l’anno prossimo nella scuola di Maria

Pubblicità

Adriana48703581 : amici 22 probabile Antonacci - AngoloDV : Anticipazioni Amici 22: il nome di un possibile concorrente #Amici22 #AngolodelleNotizie #Amicispoiler #amici - 82Pietrantonio : RT @ROI_Osteopati: Stasera diretta Instagram alle ore 21.00 con gli amici di Osteomeeting per condividere interessanti anticipazioni sul #C… - ROI_Osteopati : Stasera diretta Instagram alle ore 21.00 con gli amici di Osteomeeting per condividere interessanti anticipazioni s… - RobVenturini : Che forza. Anche le anticipazioni: Sallusti, Orsini, Gilettino, scintille. E allora BOICOTTIAMO NON È L'ARENA: CAMB… -