Ambrosino vola agli Europei Under 19: la stella della Primavera convocata dall’Italia (Di giovedì 16 giugno 2022) Giuseppe Ambrosino è stato convocato da Carmine Nunziata per gli Europei Under 19. La stella della Primavera partenopea vola con la Nazionale italiana Under 19 in Slovacchia dove giocherà la fase finale dell’edizione 2022. Gli azzurrini sono inseriti in un girone che comprende Slovacchia, Romania e Francia. Le squadre partecipanti sono otto e il torneo, oltre ad assegnare il titolo di categoria, riserva 5 posti ai Mondiali Under 20 che si disputeranno il prossimo anno in Indonesia. L’atleta classe 2003 di Procida si è guadagnato la convocazione grazie ad una stagione strepitosa, impreziosita da 19 goal in 31 presenze e dalla salvezza in Primavera 1. Grande orgoglio per il Napoli e per l’intera comunità di Procida, con ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022) Giuseppeè stato convocato da Carmine Nunziata per gli19. Lapartenopeacon la Nazionale italiana19 in Slovacchia dove giocherà la fase finale dell’edizione 2022. Gli azzurrini sono inseriti in un girone che comprende Slovacchia, Romania e Francia. Le squadre partecipanti sono otto e il torneo, oltre ad assegnare il titolo di categoria, riserva 5 posti ai Mondiali20 che si disputeranno il prossimo anno in Indonesia. L’atleta classe 2003 di Procida si è guadagnato la convocazione grazie ad una stagione strepitosa, impreziosita da 19 goal in 31 presenze e dalla salvezza in1. Grande orgoglio per il Napoli e per l’intera comunità di Procida, con ...

