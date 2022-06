Ambiente: Mattarella, 'promuovere stili di vita per prevenire calamità' (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Gli Stati generali sono un'occasione per riflettere sullo stato delle cose, sull'esperienza fatta, sulla traduzione in concrete scelte delle motivazioni d'origine, sulle prospettive di impegno futuro, su temi non necessariamente legati a calamità o meglio legati a calamità endemiche, come quella dell'Ambiente. E quindi un impegno per l'Ambiente, per lo sviluppo sostenibile, un impegno per promuovere stili di vita che prevengano calamità e condizioni difficili per le nostre comunità. Anche in questo sono certo che sarete all'altezza del compito". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione della seconda edizione degli Stati generali del volontariato di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Gli Stati generali sono un'occasione per riflettere sullo stato delle cose, sull'esperienza fatta, sulla traduzione in concrete scelte delle motivazioni d'origine, sulle prospettive di impegno futuro, su temi non necessariamente legati ao meglio legati aendemiche, come quella dell'. E quindi un impegno per l', per lo sviluppo sostenibile, un impegno perdiche prevenganoe condizioni difficili per le nostre comunità. Anche in questo sono certo che sarete all'altezza del compito". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'inaugurazione della seconda edizione degli Stati generali del volontariato di ...

