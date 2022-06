Amber Heard choc | dopo il processo ammette | «Amo ancora Johnny Depp»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 16 giugno 2022) Si è concluso da pochi giorni ilmilionario che si è trasformato in una vera e propria gogna mediatica per. E l’attrice, adesso, sorprende il mondo con le sue ultime dichiarazioni rilasciate ad NBC News. L’ex moglie di Jhonnyha rivelato di essereinnamorata.la sentenza a suo sfavore nelcontro l’ex marito,ha parlato qualche giorno fa per la prima volta in tv in un’intervista rilasciata a Savannah Guthrie di NBC News spiegando che per lei non è stato un verdetto equo, e che i social l’hanno presa di mira ingiustamente. Adesso il canale americano ha mandato in onda la seconda parte dell’intervista. Una seconda parte che continua ...