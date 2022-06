“Altro che Mercedesz…”. Edoardo Tavassi e l’altra naufraga, non si parla che di questa coppia adesso. È cambiato tutto all’Isola (Di giovedì 16 giugno 2022) Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal molto vicini. all’Isola dei Famosi le relazioni cambiano di continuo. Ormai siamo alle fasi finali, il reality si concluderà il prossimo lunedì 27 giugno. Nel frattempo Edoardo ha dovuto ricorrere alle cure dell’infermeria per un problema ad un dente. Risolto il fastidio il naufrago è rientrato salutando così i suoi compagni di avventura: “Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti”. Intanto continua il tira e molla con Mercedesz Henger: “Mercedesz è più bella” ha confidato Edoardo Tavassi a Carmen di Pietro. E, davanti all’invito della showgirl di dire queste parole alla diretta interessata, il naufrago ha fatto sapere: “Gliel’ho già detto”. Estefania Bernal ha aggiunto un tassello: “Mercedesz ha detto che le manchi un sacco”. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)ed Estefania Bernal molto vicini.dei Famosi le relazioni cambiano di continuo. Ormai siamo alle fasi finali, il reality si concluderà il prossimo lunedì 27 giugno. Nel frattempoha dovuto ricorrere alle cure dell’infermeria per un problema ad un dente. Risolto il fastidio il naufrago è rientrato salutando così i suoi compagni di avventura: “Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti”. Intanto continua il tira e molla con Mercedesz Henger: “Mercedesz è più bella” ha confidatoa Carmen di Pietro. E, davanti all’invito della showgirl di dire queste parole alla diretta interessata, il naufrago ha fatto sapere: “Gliel’ho già detto”. Estefania Bernal ha aggiunto un tassello: “Mercedesz ha detto che le manchi un sacco”. Ma ...

