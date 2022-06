Alopecia areata | approvato dalla FDA nuovo farmaco

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –Food and Drug Administration (FDA) unper trattare l’, una malattia autoimmune che può causare la perdita totale dei capelli e degli altri peli del corpo spesso a chiazze, compresi quelli del naso e delle orecchie, le ciglia e le sopracciglia. Si tratta del baricitinib, un medicinale prodotto da Eli Lilly contro l’artrite reumatoide. Secondo due studi clinici randomizzati e controllati con placebo, promossi da Eli Lilly e pubblicati il ??mese scorso sul New England Journal of Medicine, che hanno coinvolto 1.200 pazienti congrave, ilè in grado di far ricrescere i capelli bloccando l’attacco del sistema immunitario ai follicoli piliferi. Altre due società, Pfizer e ...

