All’Omc le industrie grandi consumatrici di energia uniscono le forze

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Ledileper contribuire efficacemente alla transizione energetica accelerando la decarbonizzazione: è questo l’obiettivo dei principali player industriali presenti nelle aree di Ravenna e di Ferrara, che hanno sottoscritto oggi a Ravenna – nell’ambito dell’evento promosso da Omc Med Energy – l’accordo per un progetto Carbon Capture and Storage (Ccs) orientato alla massimizzazione delle sinergie tra le parti e con il territorio. Si tratta della prima iniziativa del genere in Italia. LeCabot, Herambiente, Marcegaglia, Polynt, Versalis Eni, Yara, con Eni e Snam partner tecnici, coopereranno per raggiungere l’obiettivo di decarbonizzare le aree nelle quali operano. Gli hard to abate in Italia ...