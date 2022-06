Allegri ha scelto il nuovo difensore | affare da 40 milioni

(Di giovedì 16 giugno 2022) Koulibaly alla Juventus per sostituire Chiellini: potrebbe essere questo il piano bianconero in vista dell’attuale sessione di calciomercato. Il centrale difensivo del Napoli ha una valutazione tra i 40 e i 50di euro La Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di mettere le mani sul futuro erede di Chiellini. Come Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Allegri ha un contratto con la #Juventus ancora lungo, #Campos avrebbe scelto #Galtier per la panchina del #PSG: l… - JuventusUn : #Allegri ha scelto, ecco il vice #Vlahovic! IL COLPO? - OdeonZ__ : Juventus, Allegri ha scelto: ecco i 5 giovani che completeranno la rosa - ninnyaiuto : RT @guich76: Sicuramente #Allegri rimarrà. Dispiace che un piccola parte di tifoseria lo tratti come uno scemo. Meriterebbe di allenare i… - BiancoNeroJ1897 : @Tammeo02 Pogba l'aveva chiesto solo Zidane anche prima al Real e ora al PSG e alla Juve.. invece Allegri voleva Mi… -

La Gazzetta dello Sport

Massimiliano©LaPresseDopo aver chiuso la stagione con zero trofei in bacheca, lo stesso Massimilianoavrà voglia di riscattarsi per averla scorsa estate di tornare a Torino e ......a Torino e prendersi la centralità del progetto tecnico che gli ha già prospettato Max. ... La Vecchia Signora è stata brava a far sentire la propria vicinanza al calciatore, che hail ... Juventus, Allegri ha scelto: ecco i 5 giovani che completeranno la rosa Mancano gli ultimissimi dettagli per l'accordo ufficiale: Gavi sigla il nuovo rinnovo con il Barcellona e dice addio alla Juventus ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juve (LaPresse ... E’ un momento delicato in casa Juventus che deve fare scelte importanti per il proprio futuro essendo consapevole di non poter più sbagliare. I ...