Allarme siccità nel nord Italia | centinaia di paesi a rischio | “Non piove da oltre 110 giorni” | Cosa succede adesso?

È già Allarme siccità in Italia: l'acqua scarseggia e 125 Comuni sono stati costretti a razionarla in vista dei prossimi mesi di fuoco. Sta succedendo in questi giorni in 125 Comuni della Valle del Po, in Allarme anche in prospettiva dei prossimi due mesi di piena estate. In particolare crisi è il Fiume Po, che sta soffrendo la peggiore secca degli ultimi settant'anni. "In alcuni zone non piove da 110 giorni consecutivi", ha dichiarato Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità distrettuale del Po. "Non è caduta neppure una goccia in tutto questo tempo. In diversi paesi già sono in azione le autobotti per l'approvvigionamento". Un disastro ambientale già previsto durante quest'inverno, troppo, particolarmente ...

