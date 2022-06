Alla scoperta dei benefici del cetriolo, ortaggio speciale della bella stagione (Di giovedì 16 giugno 2022) Non importa che lo si gusti come frutto delle proprie fatiche nella realizzazione e nella cura di un orto domestico o dopo averlo acquistato al mercato: in tutti i casi, parlare del cetriolo vuol dire chiamare in causa un ortaggio a dir poco speciale, un regalo che la natura ci fa nella bella stagione e che vale la pena sfruttare. Quali sono i suoi benefici? Scopriamoli assieme nelle prossime righe! cetriolo: famiglia, origini, quando piantarlo Il cetriolo è un ortaggio noto anche con il nome scientifico di Cucumis sativus. Appartiene Alla famiglia delle cucurbitacee, la medesima delle zucchine e del melone (quest’ultimo è un altro straordinario ospite della tavola tardo primaverile ed estiva). ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Non importa che lo si gusti come frutto delle proprie fatiche nella realizzazione e nella cura di un orto domestico o dopo averlo acquistato al mercato: in tutti i casi, parlare delvuol dire chiamare in causa una dir poco, un regalo che la natura ci fa nellae che vale la pena sfruttare. Quali sono i suoi? Scopriamoli assieme nelle prossime righe!: famiglia, origini, quando piantarlo Ilè unnoto anche con il nome scientifico di Cucumis sativus. Appartienefamiglia delle cucurbitacee, la medesima delle zucchine e del melone (quest’ultimo è un altro straordinario ospitetavola tardo primaverile ed estiva). ...

