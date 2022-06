Alla Federico II un Master in medicina clinica termale: è la prima Università del Sud a istituirlo (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Universita’ Federico II di Napoli e’ il primo Ateneo del Mezzogiorno ad aver istituito il Master di II livello in medicina clinica termale. A livello nazionale le Universita’ che hanno completato l’iter amministrativo e di organizzazione sono complessivamente sei, di cui cinque nel Centro Nord. Il corso, la cui istituzione e’ stata fortemente voluta dAlla Scuola di medicina e chirurgia della Federico II, ha l’obiettivo di fornire una formazione qualificata e di alto profilo ai medici che operano negli istituti termali. “Questo Master rappresenta una grande novita’ – ha affermato il rettore della Federico II, Matteo Lorito – siamo uno dei 6 Atenei sugli 80 presenti in Italia ad averlo istituito. Il tema della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Universita’II di Napoli e’ il primo Ateneo del Mezzogiorno ad aver istituito ildi II livello in. A livello nazionale le Universita’ che hanno completato l’iter amministrativo e di organizzazione sono complessivamente sei, di cui cinque nel Centro Nord. Il corso, la cui istituzione e’ stata fortemente voluta dScuola die chirurgia dellaII, ha l’obiettivo di fornire una formazione qualificata e di alto profilo ai medici che operano negli istituti termali. “Questorappresenta una grande novita’ – ha affermato il rettore dellaII, Matteo Lorito – siamo uno dei 6 Atenei sugli 80 presenti in Italia ad averlo istituito. Il tema della ...

Pubblicità

PietroKcnq2 : Credo che, con questo evento, sia stata aperta una finestra che non sarà più possibile chiudere. In questo momento… - lucrezianoia : RT @danielhazan: Senza clamori raglianti, oggi è stata fatta la storia nel nostro Paese. Ora ci vuole una legge che dia attuazione alla Sen… - lacittanews : Alle 11.05 di oggi è morto Mario, il 44enne marchigiano reso tetraplegico da un incidente stradale 12 anni fa. La s… - s_piumarta : “L'approccio del nostro gruppo verso i clienti è sartoriale perché vicino alla esigenze del trattamento del dato” F… - federico_neuefr : Se cercate un posto dove consolarvi dalle brutture della vita meglio la chiesa dove non si distinguono i buoni dai… -