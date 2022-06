Alfonso Signorini prima dell’accettazione di se stesso: “Portavo le ragazze in camporella” (Di giovedì 16 giugno 2022) Alfonso Signorini ha approfittato del matrimonio di Alberto Matano per pubblicare sul settimanale Chi una lunga lettera scritta a cuore aperto. Il giornalista, nel celebrare l’amore fra Alberto e Riccardo, si è aperto con i suoi lettori confessando di aver preso piena consapevolezza di se stesso relativamente tardi, a ben 28 anni. “Se penso a me bambino mi guardo con tanta tenerezza. Un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia sorella, le pettinavo di nascosto, ma l’orecchio era sempre vigile: appena sentivo i passi della mamma e del papà avvicinarsi alla mia cameretta, ritornavo a giocare con le macchinine. Guardavo i film della Disney. Avrò visto, non esagero, migliaia di volte la scena in cui la Fata Smemorina agghinda Cenerentola per il ballo al castello del suo Principe Azzurro. A Carnevale io scelsi proprio quel costume, ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 giugno 2022)ha approfittato del matrimonio di Alberto Matano per pubblicare sul settimanale Chi una lunga lettera scritta a cuore aperto. Il giornalista, nel celebrare l’amore fra Alberto e Riccardo, si è aperto con i suoi lettori confessando di aver preso piena consapevolezza di serelativamente tardi, a ben 28 anni. “Se penso a me bambino mi guardo con tanta tenerezza. Un bambino in prigione. Guardavo le bambole di mia sorella, le pettinavo di nascosto, ma l’orecchio era sempre vigile: appena sentivo i passi della mamma e del papà avvicinarsi alla mia cameretta, ritornavo a giocare con le macchinine. Guardavo i film della Disney. Avrò visto, non esagero, migliaia di volte la scena in cui la Fata Smemorina agghinda Cenerentola per il ballo al castello del suo Principe Azzurro. A Carnevale io scelsi proprio quel costume, ...

