Alberto Matano | dopo il matrimonio il marito Riccardo Mannino dichiara | “15 anni fa …”

(Di giovedì 16 giugno 2022), le nozze con. Quest’ultimo, ildel conduttore a poche ore dal si, fa una confessione davvero importante.è il noto conduttore televisivo e giornalista nonché ex volto del TG1. Come ben sappiamo, il conduttore de La vita in diretta lo scorso sabato 11 giugno è convolato a nozze con il suo compagno. I due si sono detti sì da qualche giorno ed a poche ore dalla celebrazione delle nozze a parlare è stato proprio ilche ha voluto raccontarci qualcosa riguardo la loro storia d’amore. Nonostante nessuno fosse a conoscenza di questa storia piuttosto importante,e ...

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - ParliamoDiNews : Matrimonio Alberto Matano | `Schiavi del sistema!`: il famoso attore si scatena, critiche al vetriolo #matrimonio… - infoitcultura : Riccardo Mannino racconta l'amore per Alberto Matano: «L'ho saputo dal primo momento» - infoitcultura : Alberto Matano, suo marito l'ha sempre saputo: la rivelazione - infoitcultura : Matrimonio Alberto Matano | 'Schiavi del sistema!': il famoso attore si scatena, critiche al vetriolo -

... don Marco Pozza soprannominato don Spritz, faccia outing dottrinale e si congratuli per le 'nozze' del giornalista. Possibile che 5 su 7 cardinali USA siano pro omosessualità ...si è finalmente rivelato e ha raccontato dettagli sul suo outing e sulla decisione di sposarsi. Finalmente conosciamo il nome del suo compagno, oggi sposo, Riccardo Mannino. I due sono ...Alfonso Signorini ha rivelato alcuni momenti inediti del suo passato, raccontando com'era la sua vita prima del coming out. Ma non solo, ha anche colto l'occasione per parlare del matrimonio di Albert ...Per la prima volta il marito di Alberto Matano, Riccardo Mannino, ha voluto parlare pubblicamente raccontando le prime sensazioni dopo il matrimonio e il grande amore che lo lega al conduttore de La V ...