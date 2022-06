Alba Parietti derubata in casa: “non denuncio per mantenere lo stato di serenità che vivo" (Di giovedì 16 giugno 2022) Alba Parietti nel corso degli ultimi mesi è stata derubata in casa: la showgirl ha deciso di non denunciare il furto. Negli ultimi mesi Alba Parietti è stata derubata in casa: la showgirl ha scoperto il furto e, grazie alle telecamere, sa anche chi è il ladro. L'opinionista ha deciso di non denunciare il furto ma ha reso pubblica la cosa con un post su Instagram, dove ha spiegato la sua strana scelta. Scoprire di essere stati derubati da qualcuno che frequenta regolarmente casa tua è qualcosa di scioccante, la maggior parte di noi, prove alla mano, correrebbe subito a denunciare il furto. Non Alba Parietti che "per non perdere il suo stato di serenità", ha deciso di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 giugno 2022)nel corso degli ultimi mesi è statain: la showgirl ha deciso di non denunciare il furto. Negli ultimi mesiè statain: la showgirl ha scoperto il furto e, grazie alle telecamere, sa anche chi è il ladro. L'opinionista ha deciso di non denunciare il furto ma ha reso pubblica la cosa con un post su Instagram, dove ha spiegato la sua strana scelta. Scoprire di essere stati derubati da qualcuno che frequenta regolarmentetua è qualcosa di scioccante, la maggior parte di noi, prove alla mano, correrebbe subito a denunciare il furto. Nonche "per non perdere il suodi", ha deciso di ...

Pubblicità

zazoomblog : Alba Parietti dopo il furto: la decisione spiazza i fan - #Parietti #furto: #decisione #spiazza - harrybrentit : @AniMatMigrante Ricorda un po' questa: - cinemhar : non io che ho comprato per sbaglio un lip gloss che dà volume alle labbra, l’ho messo e mi pizzicava da morire e ORA SEMBRO ALBA PARIETTI - IsaeChia : Alba Parietti, svaligiata la sua casa milanese: ecco cosa le hanno portato via (e perché non ha voluto denunciare)… - silvano46 : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… -